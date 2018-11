Bpost gaat aantal rode brievenbussen weghalen Ben Conaerts

19 november 2018

Bpost gaat een aantal rode brievenbussen in Niel weghalen. In totaal zullen er verspreid over het grondgebied slechts vier brievenbussen overblijven. Het gaat om de exemplaren aan de Edward Claessenslaan 2, aan het postkanstoor in de Emile Vanderveldelaan 34-36, de Stationsstraat 144 en de Matenstraat 193, aan de Q8.

De maatregel kadert in het voornemen van Bpost om 25 tot 30 procent van de rode brievenbussen in ons land te schrappen. Bij de keuze van de te verdwijnen bussen werd volgens het postbedrijf rekening gehouden met het volume dat er in wordt gedeponeerd en met de toegankelijkheid. “In rurale gebieden moet 90 procent van de inwoners binnen 1,5 kilometer een bus hebben, in een stadsomgeving is dat binnen 500 meter”, luidt het.

Een aantal Nielenaren kan maar weinig begrip opbrengen voor de schrapping. Vooral het verdwijnen van de brievenbus aan de supermarkt Alvo op Hellegat zorgt voor ontevredenheid. Als de inwoners van Hellegat brieven willen posten, zullen ze al de verplaatsing moeten maken naar het postkantoor in de Emile Vanderveldelaan.