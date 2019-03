Bouw van Sociaal Huis gestart: “Alle maatschappelijke en sociale dienstverlening komt onder één dak” Ben Conaerts

15u14 0 Niel Vlak naast het gemeentehuis is de bouw van het nieuwe Sociaal Huis gestart. Daar wordt vanaf de lente van 2020 alle maatschappelijke en sociale dienstverlening samengebracht onder één dak.

Het nieuwe Sociaal Huis moet de vaste stek worden voor de diensten van het OCMW en de dienst Bevolking. “De nieuwbouw zal de toegankelijkheid van de dienstverlening een flink stuk verbeteren”, zegt voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken Anne Troch (Open Vld). “Vandaag zijn de verschillende diensten in Niel nog verspreid over het OCMW-gebouw in de Boomsestraat en het gemeentehuis. Vanaf de lente van volgend jaar kan iedere Nielenaar met vragen over onder meer maatschappelijke en sociale dienstverlening, pensioen en thuiszorg, terecht op één centrale plaats.”

Het Sociaal Huis wordt gebouwd aan de Ridder Berthoutlaan en grenst aan het gemeentehuis enerzijds en aan de gemeentelijke basisschool anderzijds. Het gebouw zal bestaan uit een gelijkvloerse gevel aangebouwd tegen het schoolgebouw en een vleugel van twee bouwlagen achteraan het gemeentehuis. De verbinding tussen het bestaande gemeentehuis en Sociaal Huis zal worden gevormd door een glazen trap- en liftkoker. Bezoekers zullen het gebouw kunnen betreden via de Ridder Berthoutlaan.

“Het nieuwe gebouw krijgt verschillende gespreksruimtes voor het OCMW, waar ook externe diensten als Vlotter spreekuur kunnen houden. Op de verdieping wordt plaats geboden aan de back-office van het Sociaal Huis. De ontwerper van het gebouw heeft veel aandacht besteed aan duurzaamheid en toegankelijkheid. Het Sociaal Huis zal dus makkelijk toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking of rolstoelgebruikers. We voorzien ruime openingsuren en het aanbod aan dienstverlening zal ook digitaal beschikbaar zijn”, aldus Troch.