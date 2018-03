Bier kleurt groen op Saint Patrick's Day 19 maart 2018

02u39 0 Niel Café Sportif in Niel kleurde afgelopen zaterdag groen. Zelfs het bier kreeg een kleurtje. Uitbater Dave Jacobs vierde dit weekend namelijk voor de tweede keer Saint Patrick's Day, de nationale feestdag van Ierland genoemd naar hun beschermheilige.

Hoewel Dave geen Ierse roots heeft, houdt hij enorm van het feest en de Ieren.





"Zij weten wat feesten is! En ik hou ook van hun geweldige mentaliteit. Kijk naar het voetbal. Hun ploeg mag zwaar verliezen, toch blijven die mannen zingen."





Voor de gelegenheid tapt Dave groen bier en krijgen ook andere dranken een groen kleurtje mee. "Dat is gewoon een kleurstof die ze in de patiseriewereld ook gebruiken. Het is smaakloos, dus je pintje smaakt nog altijd hetzelfde", lacht hij.





Daarnaast serveert hij uiteraard ook Guinness. Geen hapjes dit jaar.





Guiness

"Guinness, dat is eten én drinken tegelijk, hè!" Vorig jaar organiseerde hij voor de eerste keer een Sint Patrick's Day en dat was meteen een schot in de roos. "Een heel jaar hebben mijn klanten mij gezegd dat er zeker een tweede editie moet komen. Wat doe je dan als cafébaas", aldus Dave.





Er kwamen enkele lokale bands optreden en ook Dave zijn nieuwe fanfaregroep gaf het beste van zichzelf. Nadien zorgde een dj voor heel wat Ierse klassiekers. (ADA)