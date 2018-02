Bezieler Start to Run geeft fakkel door 28 februari 2018

02u34 0 Niel Peter Laureys (51), elf jaar geleden oprichter van de Start to Run in Niel, geeft volgende maand de fakkel door. De 46-jarige Steven Mattheus zal de volgende edities van de loopcursus in goede banen leiden.

Na elf edities van de Nielse Start to Run geeft bezieler Peter Laureys zijn project uit handen. De reden? In de eerste plaats de vele verplichtingen voor zijn werk. "Ik ben milieucoördinator bij Defensie en zit voor buitenlandse operaties vaak in het buitenland", vertelt hij. "Dat blijkt alsmaar moeilijker te combineren met lesgeven op de Start to Run. Maar eerlijkheidshalve moet ik ook bekennen dat mijn knieën niet zo goed meer meewillen als gehoopt. Ik vind de tijd dus rijp om de fakkel door te geven aan de jongere generatie."





600 lopers opgeleid

In elf jaar tijd heeft Laureys zo'n 600 lopers opgeleid. Niet alleen Nielenaren zelf, ook mensen uit de omringende gemeenten kwamen de loopcursus meevolgen. De aangename manier waarop Laureys les gaf, had daar ongetwijfeld veel mee te maken.





"In de originele Start to Run is het de bedoeling dat je in tien weken tijd vijf kilometer leert lopen. Ik gaf de lopers twaalf weken de tijd en keek niet naar de afstand. Ik heb te maken gekregen met lopers van allerlei leeftijden en van allerlei niveaus. Dan is het belangrijk dat je de lessen kan aanpassen in functie van de deelnemer."





"Zware erfenis"

Steven Mattheus, een 46-jarige Nielenaar, zal Peter volgende maand opvolgen. "Ik heb vorig jaar zelf deelgenomen aan de Start to Run en toen is de loopmicrobe helemaal teruggekomen. Toen Peter vorig jaar voor zijn werk in het buitenland zat, heb ik hem al een paar keer vervangen als lesgever. Het is een zware erfenis om te dragen, maar ik heb er zin in. Ik wil de Start to Run precies organiseren zoals Peter het de voorbije elf jaar heeft gedaan."





De Start to Run gaat van start op maandag 26 maart en vindt gedurende twaalf weken telkens plaats op maandag en donderdagavond. Inschrijven kost 15 euro en kan via starttorun@niel.be. (BCOR)