Bewoonster (90) naar ziekenhuis na brand Toon Verheijen

06 november 2018

15u38 0 Niel De hulpdiensten werden dinsdagmiddag opgetrommeld voor een brand in een woning op de hoek van de Antwerpsestraat en de Edward Claessenslaan in Niel.

De brand was ontstaan aan de kachel in de woonkamer. Het vuur was snel geblust en de schade bleef beperkt, maar de woning moest wel grondig verlucht worden. De bewoonster, een dame van 90 jaar, werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook had ingeademd.

De woning is nog bewoonbaar.