Bewoners Maria Boodschap rijden eigen Tour 07 augustus 2018

De bewoners van het Woonzorgcentrum Maria Boodschap hebben de afgelopen weken naar jaarlijkse gewoonte hun eigen versie van de Tour de France gereden. Op de hometrainers in de kinézaal slaagden 74 'coureurs', allen tussen de 47 en 97 jaar, erin liefst 2.885,8 kilometer bij elkaar te trappen. De strafste prestatie werd geleverd voor Bob Pitches van leefgroep De Veer, die 225,6 kilometer bij elkaar fietste. Hij werd gevolgd door Swa Rollenberg van leefgroep De Dreef, die een afstand van 216 kilometer haalde. De 97-jarige Bertha Coopman verdient ook een speciale vermelding: zij was de oudste 'coureur' van deze editie. "Het is niet omdat je in de negentig bent, dat je moet blijven stilzitten. Mensen van mijn ouderdom hebben beweging nodig. Deze Tour is daar ideaal voor", zegt Bertha. (BCOR)