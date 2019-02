Beweging.net zet vrijwilligers in de kijker Ben Conaerts

25 februari 2019

14u00 0 Niel Beweging.net voert deze week een actie om de Nielse vrijwilligers in de kijker te zetten. De organisatie heeft daarvoor op verschillende plaatsen in de gemeente kleine kartonnen figuurtjes verspreid.

“We laten de Nielenaar kennismaken met de figuurtjes van de vrijwilligers Hilde, Mukkades, Patrick, Paul, Nele, Eva of Raphael”, zegt Tom Bridts van Beweging.net Niel. “Samen met meer dan 750.000 andere vrijwilligers in Vlaanderen maken zij het verschil in hun buurt, gemeenschap of organisatie. Eva steekt bijvoorbeeld activiteiten ineen voor de leden van haar jeugdbeweging. Raphael helpt lagere schoolkinderen bij hun huiswerk en Paul verdeelt lokaal geteelde groenten en andere bioproducten in zijn gemeente.”

De actie van beweging.net maakt deel uit van een brede campagne die ze samen met haar partnerorganisaties voert om de belangeloze inzet van vrijwilligers in de kijker te zetten. “Zonder die inzet zouden heel wat organisaties, overheden en verenigingen op halve kracht draaien of zelfs niet bestaan”, vult Leen Wyn van Beweging.net Niel aan. “Omdat vrijwilligerswerk niet altijd zichtbaar is, zetten we de boodschap ‘vrijwilligers vind je overal’ kracht bij door de figuurtjes van onze zeven vrijwillige ambassadeurs massaal te verspreiden. Ook in Niel.”

Meer info is te vinden op de website www.chapeauvrijwilligers.be.