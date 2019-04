Beweging.net organiseert filmavond rond ruimtelijke ordening Ben Conaerts

01 april 2019

Beweging.net organiseert op woensdag 3 april een filmavond in zaal De Vak. De organisatie vertoont in samenwerking met Femma, kwb, Okra, ACV, Samana en Welzijnszorg de film ‘Plannen voor plaats’. Daarin nemen Nic Balthazar en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck ons mee op een tocht door Vlaanderen, op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten en ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.

“Door de verkavelingswoede en de lintbebouwing worden groen en open ruimte alsmaar schaarser, we rijden ons vast in de file en er zijn problemen met de waterhuishouding. Aan de hand van inspirerende voorbeelden en gesprekken met deskundigen toont de film hoe het beter kan”, klinkt het.

De vertoning start om 20 uur en is gratis toegankelijk. Na de film van vijftig minuten gaan de aanwezigen in gesprek over hoe de ideeën uit de film gebruikt kunnen worden in Niel.