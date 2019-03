Bestuurder gaat over de kop Sander Bral

13 maart 2019

In Niel is een dame met haar personenwagen over de kop gegaan in de Potaardestraat. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht, er waren geen andere betrokkenen. Mogelijk verloor ze de controle over het stuur, tikte ze borduur aan en crashte ze. Haar wagen kwam tegen een paal terecht en moest getakeld worden. De dame raakte lichtgekwetst.

Door het ongeval was er even lokale verkeershinder.