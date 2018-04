Bestuur wil 'bib voor iedereen' 06 april 2018

De actie 'bibliotheek voor iedereen' is een groot succes. Meer dan 32.000 mensen staan achter '#bibvooriedereen' en tonen daarmee dat ze een bibliotheek in elke gemeente willen. Ook in Niel kan de actie op heel wat respons rekenen. Niet alleen hebben zo'n dertig inwoners de petitie al ondertekend, ook het gemeentebestuur is van plan haar steun uit te spreken en het charter te ondertekenen. Wie de actie wil steunen kan dat via www.bibvooriedereen.be. (BCOR)