Beestjes kijken op jaarmarkt Ben Conaerts

05 november 2018

11u52 3 Niel Niel staat vandaag in het teken van de jaarmarktdag. Je kan onder meer een bezoek gaan brengen aan de paarden- en veeprijskampen, de vernieuwde kermis en verschillende tentoonstellingen.

Mede dankzij het mooie herfstweer wist de Nielse jaarmarkt deze voormiddag al heel wat volk te trekken. De Dorpsstraat, Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat worden ingepalmd door talrijke marktkraampjes, terwijl je op het Sint-Hubertusplein kan genieten van de paarden- en veeprijskampen. In de gemeentelijke basisschool en in het Cultureel Service Centrum kan je intussen een bezoek brengen aan enkele tentoonstellingen van jong en minder jong artistiek talent.

Sinds 11 uur is ook de vernieuwde jaarmarktkermis weer open. De kermis, een van de grootste van de provincie Antwerpen, kent dit jaar een licht gewijzigde opstelling. De attracties staan niet alleen vanaf de Emiel Vanderveldelaan tot aan de Heideplaats en Rupelstraat, ook het Elisabethplein werd volledig in de opstelling geïntegreerd. Bovendien vind je in de Rupelstraat tot juist voor het kruispunt met de Schuttershofstraat langs beide kanten indrukwekkende molens.

De kermis blijft staan tot het einde van de jaarmarkttiendaagse op maandag 12 november.