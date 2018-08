Bart De Winter krijgt plaats bij CD&V 22 augustus 2018

02u46 0

CD&V kan op haar kandidatenlijst uitpakken met Bart De Winter. Hij krijgt de negende plaats toegewezen op de CD&V-lijst. De Winter mag dan wel een nieuwkomer zijn, het politiek bloed stroomt wel door zijn aderen. "Mijn grootvader Frans Bruynseels was de eerste burgemeester van de fusiegemeente Rumst", vertelt hij. "Omdat er naast hem ook nog verschillende andere familieleden actief waren bij de toenmalige CVP, zijn we ook met deze idealen opgegroeid. Het is gemakkelijk om met grote populaire partijen mee te lopen, maar ikzelf voel me beter bij een kleinere partij waarbij ik zelf een eigen mening kan formuleren zonder op de vingers getikt te worden. Ik wil meewerken aan het behouden en uitbouwen van een gezellig Niel met groene plaatsen om tot rust te komen in de plaats van grote dure projecten." (BCOR)