Antwerpsestraat krijgt opknapbeurt: 27 verzakkingen worden hersteld Ben Conaerts

01 maart 2019

11u36 0 Niel De wegverzakkingen in de Antwerpsestraat worden in de krokusvakantie hersteld. Op 27 plaatsen in de straat moet een herstelling worden uitgevoerd.

“Door kapotte rioolbuizen vertoont de Antwerpsestraat op vele plaatsen een verzakking”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Daarom starten we op maandag 4 maart met het herstel van 27 verzakkingen tussen Edward Claessenslaan en Jozef Wauterslaan. Rond elke herstelling zal nog enkele dagen signalisatie blijven staan, zodat de nieuwe fundering onder de klinkers kan uitharden. De herstelling direct openstellen voor verkeer zou wederom tot verzakkingen leiden.”

De werken worden bewust uitgevoerd in de krokusvakantie om de hinder te beperken. Het verkeer richting Schelle kan tijdens de werken steeds gebruikmaken van de Antwerpsestraat. Het verkeer richting Boom zal een omleiding moeten volgen via de Edward Claessenslaan, Blauwbrugstraat en Emiel Dewittstraat. in de Vredestraat zal tijdelijk verkeer in beide richtingen worden toegelaten zonder doorgang naar de Antwerpsestraat. Ook fietsers richting Boom moeten de omleiding volgen, voetgangers kunnen steeds door.