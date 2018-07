An Vermant krijgt plaats bij Open Vld 24 juli 2018

02u47 0 Niel An Vermant, die tot voor kort actief was in de ouderraad van de Sint-Hubertusschool en mee aan de wieg stond van het buurthuis op het Achturenplein, krijgt een plaats op de kandidatenlijst van Open Vld voor de verkiezingen in oktober.

Zij hielp onder meer het buurthuis inrichten en leidt er mee de wekelijkse koffieklets en handwerkavond in goede banen. "Ik wil me onder inzetten voor meer gezellige buurten, waar iedereen elkaar kent", zegt Vermant.





"Dat er de komende jaren in Niel werk gemaakt wordt van de aanleg van veilige fietspaden en de heraanleg van de Heideplaats als een mooi en levendig plein, vind ik ook heel belangrijk. Ik hoop ten slotte dat de Waterbus naar Antwerpen binnen enkele jaren tot aan de Nielse gemeentekade, aan het einde van de Rupelstraat, zou varen."





Serieuze versterking

Burgemeester en lijsttrekker Tom De Vries (Open Vld) is tevreden met de komst van An Vermant: "An weet hoe je een buurt bij elkaar brengt en is een serieuze versterking voor onze ploeg." (BCOR)