Aline Jacobs (Open Vld) krijgt vierde plaats op provincielijst 21 juni 2018

Aline Jacobs (52) prijkt op de vierde plaats van de Open Vld-lijst voor de provincieraadsverkiezingen. Ook in 2006 en 2012 stond ze al op de provincieraadslijst, toen nog voor het kiesdistrict Antwerpen-Zuid. Aline Jacobs is nationaal ondervoorzitter en provinciaal voorzitter van de socioculturele vereniging van Liberale Vrouwen. Daarnaast is zij sinds de zomer van 2016 voorzitter van de Nielse cultuurraad. "Ik ben zeer blij en vereerd met de vierde plaats op de provincieraadslijst. Het is een grote blijk van waardering voor mijn inzet, in Niel én in de provincie", aldus Jacobs. (BCOR)