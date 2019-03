Aftandse woningen in Parkwijk worden onder de loep gelegd: “Situatie kan zo niet verder” Ben Conaerts

07 maart 2019

20u46 0 Niel De gemeente gaat een kwaliteitscontrole laten uitvoeren in de sociale woningen in de Parkwijk. Oppositiepartij sp.a-Groen heeft daar de voorbije gemeenteraad op aangedrongen, nadat bleek dat een aantal van de woningen niet meer voldoen aan de huidige gezondheids- en veiligheidsnormen. “Het is tijd dat er wordt ingegrepen”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen).

De Parkwijk, vlak bij de Matenstraat, telt dertig seniorenwoningen. Ze dateren uit 1958 en zijn allemaal eigendom van het OCMW. Maar je moet geen veiligheidsdeskundige zijn om te zien dat een aantal van de woningen niet meer voldoet aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. Neem nu de woning van de 83-jarige Roza: een open gasboiler, loshangende elektriciteitsdraden, slechte ventilatie, geen rook- of CO-alarm, en ga zo maar door. “Soms maak ik me wel wat zorgen, maar wat kan ik doen?” vraagt Roza zich af. “Ik sta er alleen voor, ik heb niemand die me kan helpen. Ik woon hier nu een jaar en ik kan je zeggen: toen ik hier introk, was het er nog erger aan toe.”

Maar er is goed nieuws voor Roza en de andere bewoners van de Parkwijk. De gemeente gaat de huisjes de komende weken onderwerpen aan een grondige inspectie en de nodige herstellingen laten uitvoeren. Bovendien wordt een verhuurstop afgekondigd totdat het inspectierapport er ligt. Dat alles gebeurt op aandringen van oppositiepartij sp.a-Groen, die de situatie in de Parkwijk afgelopen gemeenteraad aankaartte. Het voorstel werd door alle partijen unaniem goedgekeurd, tot grote tevredenheid van fractieleider Chris Ceuppens (sp.a-Groen).

Grote ogen getrokken

“Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen niet langer in de Parkwijk te investeren, omdat ze de versleten woningen wil vervangen door nieuwe seniorenflats in het Nielderhoff, in het centrum. Een begrijpelijke keuze, maar dat woonproject, dat al in 2006 werd aangekondigd, blijft eindeloos aanslepen en intussen blijven de bewoners van de Parkwijk verder leven in onveilige omstandigheden. Ik ben hier op huisbezoek geweest in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb toen echt grote ogen getrokken. Wat het resultaat van de verkiezingen ook zou zijn, hier moest worden ingegrepen.”

“De woninghuurwet en de Vlaamse Wooncode leggen alle huisbazen minimale kwaliteitsnormen op”, vervolgt Ceuppens. “Onze gemeente heeft als verhuurder een voorbeeldfunctie en moet te allen tijde de veiligheid en de gezondheid van haar huurders garanderen. Prioritair lijkt me dat hier de boilers worden vernieuwd en dat er in elke woning CO- en rookalarmen worden aangebracht. Met enkele kleine investeringen kan er hier al heel veel gebeuren en kunnen deze woningen opnieuw voor een paar jaar leefbaar worden.”