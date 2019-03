Academie geeft lenteconcert Ben Conaerts

20 maart 2019

14u48 0

De leerlingen van de Academie voor Muziek en Woord van de afdeling Niel geven op vrijdag 22 maart een optreden. De jongens en meisjes proberen hun publiek met een gevarieerd programma warm te maken voor de lente. Na het concert kan je genieten van een hapje en een drankje. De opbrengsten gaan naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden.

Het optreden vindt plaats om 18.30 uur in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool in de Veldstraat. Tickets kosten 3 euro en zijn te reserveren via www.ivebica.be.