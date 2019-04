‘Watskeburt er mé Niel?’: nieuw evenement zet jeugd centraal Ben Conaerts

03 april 2019

17u25 0 Niel De jeugdraad en de jeugddienst organiseren op vrijdag 5 april ‘Watskeburt er mé Niel?’. Het nieuwe evenement concentreert zich in de eerste plaats op de plaatselijke jongeren.

“We zijn op zoek naar een nieuw bestuur voor de jeugdraad en willen met dit evenement tonen wat de jeugdraad allemaal doet”, zegt Lies Wachters van de jeugddienst.

Christophe Van den Branden, creatief directeur bij Tomorrowland en zelf afkomstig uit Niel, komt vertellen over zijn carrière, in de hoop jongeren te kunnen inspireren. Daarna gaat burgemeester Tom De Vries (Open Vld) in gesprek met de jongeren om te peilen naar hun noden en wensen. Die input zal nadien worden gebruikt voor de opmaak van het nieuwe jeugdbeleidsplan. Vanaf 22 uur wordt de avond afgesloten met een fuif tot in de vroege uurtjes.

‘Watskeburt’ vindt plaats vanaf 20 uur in jeugdhuis Jokot. De toegang is gratis.

Kandidaten voor het bestuur van de jeugdraad, moeten tussen de 16 en 30 jaar zijn en kunnen zich aanmelden via lies.wachters@niel.be of tel. 03/451.11.87.