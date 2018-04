"Op Expo zag je alleen maar nieuwigheden" FRANÇOIS VAN KERCKHOVEN SCHRIJFT 'ULTIEME' EXPO 58-BOEK BEN CONAERTS

11 april 2018

02u55 0 Niel Op 17 april, dag op dag 60 jaar na de start van Expo 58, stelt François Van Kerckhoven (65) het boek 'De wereld van Expo 58' voor. "Ik wil de lezer een reis laten maken doorheen de wereldtentoonstelling", zegt de Nielenaar.

Op 17 april is het precies zestig jaar geleden dat in Brussel Expo 58 van start ging. Liefst 42 miljoen bezoekers van alle continenten zouden naar de Heizel afzakken om kennis te maken met de allernieuwste producten en uitvindingen. Eén van die bezoekers was de toen 6-jarige François Van Kerckhoven. Veel weet hij zelf niet meer over dat bezoek, maar toch drukt het evenement al meer dan 35 jaar lang een stempel op zijn leven. De Nielenaar heeft een collectie van ruim 13.000 memorabilia en schreef al twee boeken over de Expo. Nu heeft hij met 'De wereld van Expo 58' een derde en naar eigen zeggen ultieme boek klaar.





"Je kan de Expo niet blijven uitmelken", glimlacht hij. "Ik had mezelf twee doelen vooropgesteld bij het maken van dit boek. Enerzijds wou ik de mensen die er zestig jaar geleden bij zijn geweest de kans geven om het nog eens mee te maken. Anderzijds wou ik de mensen die Expo 58 nooit hebben bijgewoond tonen wat het voor een indrukwekkend evenement het was. Het boek is opgevat als een reis doorheen de wereldtentoonstelling, langs de lanen en paviljoenen. Ik heb ook allerlei weetjes en een 600-tal foto's in het boek verwerkt."





VS vs. Sovjet-Unie

Twee van de grootste publiektrekkers waren de paviljoenen van de VS en de toenmalige Sovjet-Unie, landen die in volle Koude Oorlog elkaar de loef wilden afsteken. "Iedereen wilde zien hoe de Amerikanen en de Sovjets leefden", vertelt François. "Achteraf stond de teller zowel voor het Amerikaanse als voor het Sovjetpaviljoen op 30 miljoen bezoekers. Voor de Amerikanen kan dat cijfer wel kloppen, want zij hadden als enige een paviljoen waar je gratis naar het toilet kon gaan (lacht)."





Vandaag niet meer mogelijk

Vandaag zijn nagenoeg alle overblijfselen van Expo 58 verdwenen, op het Atomium en het in verval zijnde Amerikaanse theater na. "Erg jammer dat op die manier met een mijlpaal van de Belgische geschiedenis wordt omgegaan", vindt François. "Ik vind dat men op zijn minst een van de bollen van het Atomium aan Expo 58 had mogen wijden. Een evenement met de impact van de Expo kan je jezelf vandaag de dag niet meer voorstellen. Waar zou je nu nog mee kunnen uitpakken? Op het internet kan je alles vinden wat je maar wil. Maar wie in 1958 op de wereldtentoonstelling was, had niet eens een tv en zag alleen maar nieuwigheden. Voor hen ging er een wereld open."





'De wereld van Expo 58' wordt op 14 april voorgesteld in het GC Nekkersdal in Laken, in de schaduw van het Atomium, en ligt vanaf 17 april in de boekhandel. Het boek wordt uitgegeven door Witsand Uitgevers en kost 24,95 euro.