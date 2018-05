"Ons volgende doel? Het Sportpaleis" GEEN PENSIOEN, WEL COMEBACK VOOR MIDNIGHT GROUP BEN CONAERTS

29 mei 2018

02u55 0 Niel De Midnight Group, de oudste rockgroep van de Rupelstreek, kruipt binnenkort opnieuw op het podium. De band is op vrijdag 6 juli headliner op de Muziekbijoekes in Niel en wil voor de gelegenheid uitpakken met een drie uur durende set. "Ons volgende doel? Het Sportpaleis", lacht het vijftal.

Net zoals The Rolling Stones maar blijven touren, zo weet ook de Midnight Group van geen ophouden. Hoewel vier van de vijf leden de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt, kruipen ze op vrijdag 6 juli toch nog eens op het podium. Luc Wandelaer (66), Frank Collier (65), André Verbeeck (65), Jan Baeyens (66) en Carina De Gendt (56) headlinen de eerste avond van de Muziekbijoekes, het driedaagse muziekfestival aan de Nielse sporthal waar de Midnight Group vorig jaar haar reünieconcert hield. Amper een uurtje stonden ze op het podium, maar wie er toen bij was, zal het niet snel vergeten.





"Het was de eerste keer in bijna dertig jaar dat we nog eens samen live speelden", zegt zanger-gitarist Luc Wandelaer. "Het werd zo'n groot succes dat de organisatie ons achteraf vroeg of we het nog eens wilden overdoen. Maar terwijl we vorig jaar 'slechts' het voorprogramma waren, zijn we deze keer headliner. Drie uur lang brengen we covers van onder meer The Shadows, The Beatles, Elvis Presley en The Rolling Stones. Dat lijkt misschien lang, maar als je weet dat we vroeger soms vijf à zes uur op het podium stonden, zal dit wel lukken. Trouwens, we zijn met vier zangers, dus als ik even buiten adem ben, kan iemand anders het overnemen."





Met haar oprichting in 1969 is de Midnight Group wellicht de oudste rockband van de Rupelstreek. De gloriejaren situeren zich vooral in de jaren '70 en '80, toen het vijftal een vaste waarde was in de muziekscène van Niel en omstreken. Op hun hoogtepunt stonden ze zelfs in het voorprogramma van De Kreuners en Jacques Vermeire. "We repeteerden drie keer per week en brachten meer tijd door met elkaar dan met onze gezinnen. En als we niet aan het repeteren waren, zaten we op café", lacht Jan Baeyens, die samen met Luc, Jan, André en Frank al deel uitmaakte van de originele bezetting. Van de oprichters is enkel drummer René Van Aerschot er niet meer bij.





Of er na het reünieoptreden op de Muziekbijoekes nog meer concerten zullen volgen, is op dit moment nog koffiedik kijken. Maar ambitie is er. "Ons volgende doel is het Sportpaleis", lachen ze. "Ik wil er alleszins heel graag een vervolg aan breien", zegt Luc. "We hebben al een aantal aanbiedingen gekregen voor optredens. Alleen is het maar de vraag of ook de anderen dat zien zitten. André en Carina vormen samen het duo Enjoy en hebben daarmee dus hun eigen optredens. Maar volgend jaar bestaan we vijftig jaar en dan zou het mooi zijn om nog eens iets samen te doen."