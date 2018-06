"Nog veel inspiratie voor vet vrolijke verzen" JOHAN STUER (40) MAAKT NAAM ALS HUMO'S HUISDICHTER BEN CONAERTS

23 juni 2018

02u53 0 Niel Johan Stuer (40) is al zo'n tien maand huisdichter bij het weekblad Humo. Onder de naam 'Johan Sebastiaan Stuer' laat hij de wereld wekelijks kennismaken met zijn hilarische literaire karamellenverzen. Nu is een selectie van zijn beste gedichten gebundeld in het boek '100 Vet Vrolijke Verzen'.

Trouwe lezers van Humo zijn ongetwijfeld vertrouwd met het werk van Johan Sebastiaan Stuer. Wekelijks kunnen zij een van 's mans kwatrijnen ontdekken op pagina zeven van het weekblad. Naast de naam van de dichter prijkt steevast dezelfde afbeelding van een fictieve negentiende-eeuwer. Maar de werkelijke auteur van de verzen, Johan Stuer, lijkt in niets op zijn negentiende-eeuwse alter ego. "Het serieux van de afbeelding vormt wel een leuk contrast met de onnozelheid van de verzen, dachten we", zegt de Nielenaar. "Ik noem het zelf literaire karamellenverzen, in navolging van voorbeelden als Joe Roxy en Drs. P. Ik begin vaak met één zin, de punchline, en daar rijmel ik wat omheen. Want poëzie die niet rijmt, is geen echte poëzie." (lacht)





Stuer, al anderhalf jaar woonachtig in Antwerpen en freelance copywriter van beroep, kan heel wat BV's tot zijn fans rekenen. Wim Helsen las een van zijn verzen voor in 'Winteruur' en Otto-Jan Ham haalde zijn werk aan in 'De Zevende Dag'. Maar dé ontdekker van Johan Sebastiaan Stuer is misschien wel Jonas Geirnaert. "Ik had vroeger een website waarop ik mijn versjes en cartoons deelde", vertelt Stuer. "Onder meer Jonas Geirnaert en Lieven Scheire, die toen zelf nog niet bekend waren, waren trouwe volgers. Uiteindelijk was het Jonas die een jaar geleden met mijn werk naar Guy Mortier is gestapt en er heeft voor gezorgd dat ik mezelf nu Humo's huisdichter mag noemen."





Gebundeld

Nu, zo'n tien maanden na zijn debuut in Humo, zet Stuer al een volgende stap. Een selectie van zijn gedichten is zojuist gebundeld in het boek '100 Vet Vrolijke Verzen'. "Het is vormgegeven door Gert Dooreman en Jonas Geirnaert heeft dan nog de moeite gedaan om een voorwoord te schrijven. Eigenlijk ben ik een zondagskind: ik krijg het allemaal een beetje in de schoot geworpen."





Intussen heeft Stuer ook al enkele zijsprongetjes gemaakt. Hij mocht al een paar teksten schrijven voor 'De Ideale Wereld' en zag ook een van zijn cartoons in Humo gepubliceerd worden. "Dat is iets wat ik nog wel vaker zou willen doen", zegt hij. "Ik kan niet goed tekenen, maar ik wil er wel in verder gaan. Verder heb ik nog een groot reservoir van verzen waaruit Humo kan putten. Zolang ze het daar op de redactie leuk vinden, blijf ik graag nieuw materiaal aanleveren. De inspiratie is zeker nog niet opgedroogd."





'100 Vet Vrolijke Verzen' van Johan Sebastiaan Stuer kost 22,99 euro en is te verkrijgen in alle boekhandels.