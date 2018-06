"Dit toont een gebrek aan respect" BART VAN HOVE WEIGERT ZESDE PLAATS OP N-VA-LIJST BEN CONAERTS

04 juni 2018

kabel tussen gemeenteraadslid Bart Van Hove en zijn partij N-VA. Van Hove gaat niet akkoord met de zesde plaats die hij van de partij kreeg aangeboden. "Ik ervaar een gebrek aan respect", aldus Van Hove. "We hebben hem nooit een prominente plaats beloofd", zegt voorzitter Els Schiltz.





Nog geen jaar nadat Bart Van Hove zich aansloot bij N-VA Niel, lijkt het huwelijk alweer op de klippen te lopen. "Ik ervaar een gebrek aan respect bij de lijstvorming", zegt Van Hove. "Ik heb 24 jaar ervaring in de gemeenteraad en ben daarmee het langst zetelende gemeenteraadslid. Als je ziet wat ik allemaal verwezenlijkt heb - vanuit de oppositie dan nog - dan had ik een vierde of vijfde plaats wel terecht gevonden. Voor die zesde plaats heb ik vriendelijk bedankt. Ik denk dat ik van plaats zes wel verkozen zou zijn geraakt, maar het gaat om het respect. Dat mis ik hier."





Nooit beloofd

N-VA-voorzitter Els Schiltz is verrast dat Van Hove zijn ongenoegen openlijk ventileert. "We hebben Bart nooit een prominente plaats op onze lijst beloofd. We hebben een aantal mensen die de voorbije jaren zeer goed werk hebben geleverd voor onze partij. We kunnen hen moeilijk aan de kant schuiven en een nieuwkomer voortrekken. Met zijn ervaring en kwaliteiten zou Bart sowieso een pak voorkeurstemmen hebben behaald. We zagen dat Bart het moeilijk had om te aanvaarden dat hij geen plaats zou krijgen bij de eerste vijf. Maar achteraf vertelde hij ons dat hij sowieso geen mandaat wilde opnemen, door zijn professionele bezigheden. Dat sterkte ons in de overtuiging dat we de juiste keuze hadden gemaakt."





"Ik zou sowieso geen schepen zijn geworden", reageert Van Hove.





Leegloop bij N-VA

"Maar als ik was verkozen, had ik zeker mijn mandaat als gemeenteraadslid opgenomen. Ik zag voor mezelf wel een rol als voorzitter van de gemeenteraad weggelegd. Maar binnen N-VA zit je duidelijk met een aantal mensen die de afdeling naar hun hand willen zetten. Als je kijkt naar het aantal mandatarissen dat de voorbije maanden hier in de Rupelstreek de N-VA heeft verlaten - niet alleen in Niel, maar ook in Boom en Schelle - dan is het duidelijk dat er iets misloopt. Ik blijf de N-VA nationaal steunen, want ik kan me nog altijd vinden in de ideologie van de partij. Ik heb nog altijd mijn partijkaart en ben nog altijd lid van de fractie in de provincieraad. Maar de manier waarop er in de Nielse afdeling wordt gewerkt, vind ik niet correct."





Van Hove, die een verleden heeft bij Vlaams Belang en de voorbije verkiezingen steevast tot de populairste politici van Niel behoorde, wil nog niet gezegd hebben dat er een einde komt aan zijn carrière als gemeenteraadslid. "Mijn politieke toekomst ligt nog open", verklaart hij. "Het is nog vier maanden tot de verkiezingen."