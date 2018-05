"Dankzij foto's van Jo denk ik: 'zo lelijk ben ik dan toch niet'" HANNELORE VENS IS MODEL IN REPORTAGE OVER MENSEN MET BEPERKING BEN CONAERTS

17 mei 2018

02u51 0 Niel De Boomse fotograaf Jo De Groote (56) wil fotoreportages maken van mensen die afwijken van de norm. Hannelore Vens (28), die haar beide benen verloor en bekend raakte met het VTM-programma 'Over Winnaars', hapte als eerste toe. "Ik heb nog altijd dagen dat ik me lelijk voel. Maar dankzij de foto's van Jo denk ik: het valt toch nog wel mee."

Ook mensen met een beperking, kankerpatiënten of transgenders kunnen volwaardig fotomodel zijn. Ook zij hebben, ongeacht wie ze zijn en wat ze hebben meegemaakt, een plaats in onze maatschappij. Dat is de gedachte die aan de basis ligt van het nieuwste fotoproject van Jo De Groote. De fotograaf is gestart met het maken van reportages van mensen die afwijken van de norm en dus niet voldoen aan het ideaalbeeld. "Er wordt veel te vaak gefocust op hun uiterlijke tekortkomingen", vindt Jo. "In mijn reportages kies ik er dan ook bewust voor om dat juist niet te doen. Het model staat op de eerste plaats, terwijl de beperking naar de achtergrond wordt geschoven en slechts subtiel aanwezig is."





Hele dag geamuseerd

De Bomenaar liep al anderhalf jaar met het idee rond, maar in de zomer van vorig jaar ging alles in een stroomversnelling. "In het VTM-programma 'Over Winnaars' maakte ik kennis met Hannelore Vens, een jongedame uit Niel die door het leven moet met beenprothesen. Zij viel vier jaar geleden flauw op het perron in Brugge en kwam met haar benen onder een trein terecht. In 'Over Winnaars' was te zien hoe ze samen met Koen Wauters de beklimming naar Machu Picchu tot een goed einde bracht. Omdat zij van de streek was, heb ik haar achteraf gecontacteerd en hebben we een aantal gesprekken gevoerd. Al snel bleek dat we een klik hadden en dat Hannelore bereid was mee te werken aan mijn project."





Jo en Hannelore trokken samen een dag naar Mechelen voor de fotoshoot. "Ook al heb ik wel wat shoots achter de rug, ik vind het nog altijd lastig om model te spelen en te poseren voor een fotograaf", zegt Hannelore. "Ik heb vroeger altijd gedacht dat je als model moest luisteren naar een autoritaire fotograaf, maar Jo bewijst dat het gelukkig ook anders kan. We hebben drie keer samengezeten voor we naar Mechelen zijn gegaan. Door het goede contact met Jo voelde ik me heel comfortabel tijdens de shoot. Eigenlijk hebben we gewoon een dag samen doorgebracht en ons spontaan geamuseerd. Dat zie je volgens mij ook aan het resultaat."





'Hoe zielig'

Op de foto's is het Hannelore zelf die de aandacht naar zich toezuigt, niet haar beperking. Op sommige foto's zijn haar beenprotheses niet eens zichtbaar aanwezig. "Ik vind echt iedere foto mooi", glimlacht Hannelore. "Ik heb het er nog altijd moeilijk mee dat ik mijn benen kwijt ben. Er zijn dagen dat ik me lelijk voel en dat ik liever niet de deur uitga. Als mensen me op straat zien, zien ze vaak alleen maar mijn beperking. Ze kijken me dan soms aan met een blik die zegt: 'Hoe zielig.' Maar als ik naar de foto's kijk die Jo van me heeft gemaakt, dan is die beperking even naar de achtergrond verdwenen. Dan denk ik: het valt al bij al toch nog mee. Op slechte dagen kan ik me daaraan vasthouden."





De fotograaf hoopt nu nog andere mensen als Hannelore te vinden om zijn project mee vorm te geven. "Dat mag gaan om mensen met een visuele beperking, mensen die borstkanker hebben gehad, mensen met obesitas, transgenders, enzovoort", verduidelijkt hij. "Ik heb op dit moment nog drie andere modellen op het oog, maar ik hoop op termijn tien à twaalf mensen te kunnen verzamelen. Bedoeling is om hen telkens in een andere setting te fotograferen, zonder op hun beperking te focussen. Voorafgaand wil ik wel alle kandidaten eens ontmoeten om te kijken of er een klik is. Later hoop ik alle reportages uit te werken tot een tentoonstelling." Kandidaat-modellen kunnen contact opnemen via degrootej.16@gmail.com.