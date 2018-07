"Burgemeester? Daar heb ik een te franke teut voor" PIRRE MAMPAEY (80) VIERT VLAAMSE FEESTDAG MET WAFELENBAK BEN CONAERTS

12 juli 2018

02u27 1 Niel De Vlaamse feestdag was opnieuw een hoogdag voor 'Bekende Nielenaar' Pirre Mampaey (80). De gewezen brandweerman kroop gisteren naar jaarlijkse traditie achter het fornuis en trakteerde in café Olijftak alle inwoners op heerlijke wafels. "Ik doe het met plezier", zegt hij. "Zolang de Vlaamse vlag maar uithangt."

Laat in Niel de naam 'Pirre' vallen en iedereen weet meteen over wie je het hebt. Pierre Mampaey, 'de Pirre' voor de vrienden, is in het hele dorp bekend. Hij is een van de bezielers van de kermis in de Stationsstraat, hielp mee de Sint-Hubertusviering heropleven, kan terugblikken op meer dan vijftig jaar dienst bij de Nielse brandweer en heeft een reputatie als haring- en wafelbakker.





Hij vertelt zelf graag een anekdote over zijn bekendheid: "Er werd ooit eens vanuit Duitsland een postkaart naar mij gestuurd. Het enige wat op de kaart stond, was 'Pirre' en 'Niel'. Enkel dat. Maar een paar dagen later stak de kaart bij mij in de brievenbus. Er is maar één Pirre in Niel."





Wafels of haring

Gisteren, op het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, kroop 'de Pirre' opnieuw achter het fornuis. De hele namiddag was hij in café Olijftak in de weer om de Nielenaren van wafels te voorzien. "De wafel is gratis, voor het slagroom vraag ik één euro", zegt de wafelbakker. "Het is een jaarlijkse traditie op 11 juli. Ik doe dit nu al een kleine tien jaar, denk ik. Er is maar één voorwaarde: de cafébaas moet zijn Vlaamse vlag hebben uitgehangen. Anders doe ik het niet. Ik denk wel dat ik iets te goedkoop ben. Tegenwoordig vraagt iederéén me om wafels of haring te komen bakken."





Mocht er nog een misverstand over bestaan: 'de Pirre' is een flamingant in hart en nieren. Hij zit in het bestuur van de plaatselijke N-VA-afdeling en mag N-VA-kamerlid en burgemeester van Edegem Koen Metsu tot zijn naaste familie rekenen. Maar wie naar de naam 'Pierre Mampaey' zoekt op de kieslijst van N-VA Niel, komt bedrogen uit: hij staat er niet op. "Ik mocht niet van mijn vrouw", zucht hij. "Ik ben te oud en te lomp om burgemeester te zijn. Ik heb een te franke teut. Jammer, maar ik wil liever geen ruzie met de vrouw des huizes. Ik mag er niet aan denken dat ik op mijn eentje de was en de plas ga moeten doen." (lacht)





Dat de wafels van 'de Pirre' in de smaak vallen, is gisteren nog maar eens gebleken. De hele namiddag zat café Olijftak stampvol zoetebekken. 'De Pirre' bleef zich intussen met groot plezier van zijn taak kwijten. "Eigenlijk ben ik van start gegaan met haringen. Vroeger bakte ik alleen maar haringen. Maar volgens mijn vrouw stonk dat te hard. Dus nu wissel ik af en bak ik geregeld ook eens wafels. Of ik zelf geen honger krijg als ik sta te bakken? Nee, nooit. Maar goed ook, want ik weeg nu al te veel. Al zie ik het liever anders: ik ben niet te dik, ik ben gewoon te klein."