‘Buitengewone plekje’ krijgt opknapbeurt Ben Conaerts

15 januari 2019

De gemeente heeft het zogeheten ‘Buitengewone plekje’ in de Steenbakkerijen aangepakt. De dode en zieke bomen werden gesnoeid en aantal bomen werden afgeknot. “Het plekje wordt zo weer wat properder. Door het uitdunnen van de dode bomen en takken, krijgen de andere gezonde bomen de kans om mooi open te bloemen”, klinkt het. Eerder werd op die manier ook al het groen in de Legastraat onder handen genomen. Het zicht van de gesnoeide bomen kon toen niet bij iedereen op evenveel begrip rekenen.

Het ‘Buitengewone plekje’ is een stukje bos in de Steenbakkerijen tussen de Rupeldijk en café Den D’Rupel. Het bosje kreeg de titel van ‘Buitengewone plekje’ na een wedstrijd van Regionaal Landschap Rivierenland in 2014. Op het plekje kwam onder andere een kronkelwandelpad met takkenril om een groene tunnel te creëren.