Zware brand legt garage en loods in as 02u39 0 Foto Sam Ooghe De vlammen legden de garage volledig in de as. Nevele In de Durmenstraat in Merendree heeft gisteravond een hevige brand gewoed in een garage en een loods.

Rond half acht werden de buurtbewoners opgeschrikt door een explosie. Die was afkomstig van de garage die aan een groot huis paalt waar normaal gezien Poolse arbeiders wonen, maar dat tijdens het bouwverlof leegstaat. "Waarschijnlijk ontstond de brand door een defect bij een van de wagens in de garage, al is de precieze oorzaak nog niet volledig duidelijk", vertelt adjudant Ronny Claeys. Er was niemand aanwezig in de garage of de aanpalende loodsen. De garage en een loods werden volledig met de grond gelijk gemaakt. Daarbij gingen ook twee auto's onherroepelijk verloren. Aan het huis zelf is er enkel rookschade. (OSG)