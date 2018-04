Wielertoerist van fietspad gemaaid BESTUURSTER RIJDT OP 50 METER FIETSER, TWEE PALEN EN GEPARKEERDE TRUCK AAN JURGEN EECKHOUT

16 april 2018

02u41 1 Nevele Een wielertoerist en een vrouwelijke bestuurder zijn gisterenmiddag gewond geraakt na een zwaar verkeersongeval in de Biebuyckstraat in Nevele. Wellicht werd de vrouw onwel achter het stuur, waarna ze van haar rijbaan afweek en de fietser aanreed en vervolgens tot stilstand kwam tegen een verlichtingspaal en geparkeerde vrachtwagen.

De fietser beleefde gisteren rond 11.45 uur even de schrik van zijn leven. De veertiger fietste op het fietspad, dat ruim twee meter naast de rijbaan ligt, in de richting van de Vaart. Maar plots werd hij langs achteren weggemaaid. "Enkele buurtbewoners die in hun tuin liepen, zagen het ongeval gebeuren", vertelt brandweerkorpsoverste Tim Van Bruwaene verder. "Ze zagen hoe een vrouw in haar wagen plots van de weg ging en de man aanreed."





Volgens de brandweer is de kans groot dat de vrouw onwel was geworden achter het stuur, want ze bleef met haar Ford in een rechte baan en zonder te remmen voortrijden op de berm. Enkele meters verderop sneuvelde een paaltje. De wagen kwam uiteindelijk met een harde smak tegen een verlichtingspaal en een vrachtwagen die geparkeerd stond op een oprit tot stilstand. "Gelukkig plooide die paal en ving die de eerste klap op. Anders zou de botsing tegen de vrachtwagen aangevoeld hebben als een aanrijding tegen een muur", aldus de korpsoverste.





Bevrijd wrak

De wielertoerist werd gewond, maar stabiel en niet in levensgevaar, naar het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze overgebracht. De vrouw moest door de brandweer, die enkele honderden meters verder in de kazerne zaten, bevrijd worden uit het wrak. Een ambulance bracht haar gewond over naar het AZ Maria Middelares in Gent. Haar partner kwam ter plaatse en had vooral veel vragen. "Ik weet niet hoe dit ongeval kon gebeuren", zei hij in een eerste reactie. Een medisch onderzoek zal nu moeten uitklaren wat er is fout gelopen. "Je mag hier spreken van een geluk bij een ongeluk. Dit kon veel erger zijn afgelopen", besluit brandweerkorpsoverste Van Bruwaene.





De materiële schade was ook erg groot. De Ford van de vrouw was helemaal total loss en is rijp voor de schroothoop. Die moest getakeld worden.





Hoek van 45 graden

De verlichtingspaal hing door de aanrijding in een hoek van 45 graden over het voetpad. De vrachtwagen ten slotte liep vooral rechts wat schade op.





De brandweer sloot de rijbaan in de richting van de Vaart af voor alle verkeer. Dat kon beurtelings passeren. Rond 13.30 uur was de rijbaan helemaal vrij.