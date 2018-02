Weinig animo voor herdenking graaf van Hoorne VOORLOPIG ALLEEN FIETSTOCHT, GEMEENTE ZIT SAMEN MET MIDDENSTAND GAËTAN REGNIERS

15 februari 2018

02u48 0 Nevele De herdenking van de graaf van Hoorne gaat bijna geruisloos voorbij in Nevele. De heer van Nevele werd 450 jaar geleden terechtgesteld samen met de graaf van Egmont, die in Zottegem uitgebreid wordt gevierd met een Egmontbier, -champagne, -gin en zelfs een musical. En in Nevele? Een fietstocht. "Ik bekijk het volgende maand met de middenstand", zegt schepen Freddy Bertin (onafhankelijk).

In de geschiedenisles leerden we het allemaal: in 1568 werden de graven van Egmont en Hoorne terechtgesteld door de hertog van Alva, en onthoofd op de Grote Markt in Brussel. De graaf van Hoorne heette officieel Filips van Montmorency en was heer van Nevele, zijn medestander Egmont had Zottegem als thuisbasis. Beide behoorden tot de hoogste adel en Hoorne was een neef van Willem van Oranje. Als ridders van het Gulden Vlies waren Egmont en Hoorne onaantastbaar. De executie maakte destijds dan ook bijzonder veel indruk, en zorgde voor de definitieve scheiding van de Nederlanden. In hedendaagse termen is het alsof koning Filip plots twee ministers op het schavot zou terechtstellen.





Egmont in Zottegem

Een gebeurtenis met grote impact dus, en dat hebben ze in Zottegem duidelijk goed begrepen. De stad herdenkt de 450ste verjaardag van de executie met flink wat luister. Een bakker verkoopt Egmontbrood, je kan er Egmontbieren, -champagne en -gin drinken en afgelopen weekend ging er zelfs een heuse Egmontmusical in première. En in Nevele... blijft het vooral heel erg stil. "We waren van plan om een bier te lanceren, maar toen kwam de gemeente met haar Cyriel Buyssebier op de proppen. En twee biertjes kort na elkaar, dat zou al te gek zijn", zegt André Bollaert van de heemkundige kring Het Land van Nevele. "En als heemkundigen is het niet aan ons om een toeristische campagne op te zetten, vind ik."





Bij het gemeentebestuur is er weinig animo voor een herdenkingsjaar, zoals dat wel het geval was tijdens het Buyssejaar in 2009. De Nevelaars konden toen hun Buyssebrood beleggen met Cyriel Buyssepaté en er een Buysselikeur en -nougat bij nuttigen. "Met alle respect voor de graaf van Hoorne, maar wie kent deze figuur nog?", vraagt schepen van Lokale Economie en Toerisme Freddy Bertin (onafhankelijk) zich af. "We grijpen het verhaal van Hoorne aan om de fusie van Nevele en Deinze in historisch perspectief te plaatsen. De graaf van Hoorne werd geboren in Ooidonk. Brengen ze in Zottegem allerlei producten op de markt? Dat is goed om weten. Misschien moeten we dit toch maar eens bekijken met onze Raad voor Lokale Economie. Ik zal het volgende maand met de middenstand bekijken, want zoiets moet van onderuit groeien."





Doodsklokken luiden

Bij heemkring Het Land van Nevele laten ze het niet aan hun hart komen. "Op 5 juni (de dag waarop Egmont en Hoorne werden terechtgesteld, nvdr.) plannen we een fietstocht. Op die dag willen we in alle kerken van het Land van Nevele om 14 uur -het tijdstip van de executie- de doodsklokken laten luiden. Verder is er nu zondag een lezing en zal er tijdens de Sinksenkermis een tentoonstelling lopen."