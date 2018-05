Wegspotters houden trage wegen in de gaten 12 mei 2018

02u27 1 Nevele De gemeente Nevele schakelt wegspotters in om de toestand van de trage wegen in de gaten te houden. Bij het startmoment boden zich al vijftien kandidaten aan.

Het Oost-Vlaamse project Wegspotters is in Nevele veelbelovend van start gegaan. Op het startmoment op maandag 7 mei stelden zich vijftien inwoners kandidaat om de trage wegen in Nevele in de gaten te houden.





"De wegspotters kunnen via een webapplicatie knelpunten, die zich langs de trage wegen bevinden, melden aan het gemeentebestuur", zegt mobiliteitsschepen Freddy Bertin. "Via dezelfde applicatie worden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de status van de melding."





Er zijn nog een aantal trage wegen waarvoor we op zoek zijn naar een wegspotter. Wie interesse heeft om ook een wegspotter te worden, kan contact opnemen met de dienst Mobiliteit van de gemeente Nevele via 09/321.92.38, mobiliteit@nevele.be of met Viola van Rossum van Regionaal Landschap Meetjesland: 050/70.00.42 of viola.vanrossum@vlm.be.





(ASD)