Waterlek zet buurt zonder water 31 juli 2018

Door een breuk in de waterleiding maandagochtend rond 8 uur in de Bosstraat in Nevele zat een deel van de regio zonder leidingwater. Farys werd op de hoogte gebracht en kwam ter plekke. De straat werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer tussen de Steenputstraat en de Wulfhoek, zodat de nodige herstellingswerken konden uitgevoerd worden. De Bosstraat, Steenputstraat en Wulfhoek zaten lange tijd zonder leidingwater. De buurtbewoners kregen ook het advies geen water te gebruiken en alle kranen te sluiten. Ook wasmachine en vaatwasser mochten niet gebruikt worden. De burgemeester van Nevele, Jan Cornelis (CD&V), hield de buurtbewoners via Facebook op de hoogte van de stand van zaken. Rond 12 uur kwam het verlossende bericht dat het terug in orde was. Maar tegen de avond bleek er door onvoorziene omstandigheden een tijdelijke onderbreking te zijn aan de Legekouter. Tegen 19 uur was alles terug normaal. (DJG)