Wat gebeurde er met de mysterieuze Britse wagen van de E40? 26 februari 2018

02u45 0

Het mysterie van het weekend komt uit Nevele. In de Dalestraat, een doodlopend zijstraatje van de afrit van de E40 richting kust, zouden politiewagens met zwaailichten zaterdagnamiddag een Britse wagen klemgereden hebben. Dat meldden enkele getuigen. Even later stond de BMW inderdaad in de Dalestraat met politielinten rond. Het raam van de linkerachterdeur was gebroken - het glas lag nog op de grond. Maar geen enkele officiële instantie weet wat er zaterdagnamiddag is gebeurd. De lokale politie, de federale politie en het parket Oost-Vlaanderen: iedereen viel uit de lucht en niemand kon info verstrekken. De volgende dagen moet duidelijk worden wat er met de wagen en de bestuurder is gebeurd. (OSG