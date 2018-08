Wagen op zijkant op E40 08 augustus 2018

Een auto is maandagavond rond 18 uur op zijn zijkant beland op de E40 in Nevele in de richting van Brussel. Hierdoor waren twee rijstroken versperd en kon het verkeer moeizaam passeren. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen. (WSG/JEW)