Voorlopig drie BV's naar verkiezingen 18 juli 2018

02u37 0 Nevele Een kleine zeventig bekende Vlamingen doen op 14 oktober een gooi naar een zitje in de gemeenteraad. Onze regio telt voorlopig drie BV's op de lijsten.

De bekendste is Tom Dice (28) die in Eeklo opkomt voor Groen. Hij doet dat samen met zijn 'muziekbroer' Matyas Blanckaert, met wie hij destijds op het podium van het Eurovisiesongfestival stond. "Als muzikant kom je op heel wat plaatsen, en zie je dus ook hoe het eigenlijk in Eeklo zou kunnen zijn", zegt Tom Dice. "Ik heb zelf altijd op Groen gestemd en ik weet maar al te goed dat Eeklo nog een groene boost kan gebruiken."





Oud-renner Willy Planckaert (73) komt in de fusiestad van Deinze en Nevele op voor N-VA. "Ik ga als flandrien naar de verkiezingen. Iemand die de wedstrijd hard maakt door voortdurend te kiezen voor de aanval en te blijven gaan met een eindresultaat in zicht. En dat is ook de aanpak van N-VA", vindt Planckaert.





Derde bekende kop is die van Mike Van Ryssel, die afgelopen seizoen deelnam aan Blind Getrouwd op VTM. Hij staat in Evergem op de lijst van N-VA.





(ASD/JSA)