Volta tafelt opnieuw tussen maïs 03 augustus 2018

02u31 0

Het gerenommeerde Gentse restaurant Volta slaat deze zomer opnieuw zijn tenten op in een maïsveld in Merendree voor het succesvolle pop-upconcept 'Summer Pop-Corn'. Van woensdag 8 augustus tot zondag 9 september kan je er de benen onder tafel schuiven: 's middags voor een twee- of viergangenlunch en 's avonds voor een vijf- of zes-gangendiner. "De pop-up zal dit jaar geleid worden door chef Anthony Snoeck", zegt Peter Vyncke, zaakvoerder van Volta. Snoeck verdiende eerder zijn sporen als chef-kok van het sterrenrestaurant Carcasse. Volta heeft in de weekends ook enkele speciale evenementen in petto voor zijn gasten. Locatie: de Veldestraat 75 in Merendree in een maïsveld achter restaurant The Barn.





Voor meer informatie: www.vol tagent.be/pop-up. Reserveren via 09/324.05.00 of info@voltagent.be. (YDS)