Vissen vanaf 1 maart 27 februari 2018

02u50 0

Het reglement van visvijver De IJsput in Vosselare is gewijzigd. Voortaan mag er gehengeld worden van 1 maart tot 20 november. Nieuw is ook dat op dagen dat er een hengelwedstrijd van de plaatselijke club de IJsputvissers plaatsvindt, enkel deelnemers aan de wedstrijd mogen vissen. Hengelen in de visvijver is uitsluitend toegelaten voor wie over een geldig visverlof beschikt. De prijs van zo'n visverlof is tien euro en het document is te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentebestuur. Lid worden van de IJsputvissers is momenteel niet mogelijk, kandidaten komen op een wachtlijst terecht (alle info via tel 0474 29 38 62). (GRG)