Vierde kerstmarkt in Nevele is zeker niet de laatste “Ook na de fusie behouden we onze traditie” Anthony Statius

10 december 2018

21u26 0 Nevele Het feestcomité Niet Versaegen organiseert op zondag 16 december voor de vierde keer haar kerstmarkt in het centrum van Nevele. Filip Vervaeke, die vanaf 1 januari schepen wordt in de nieuwe fusie stad, blijft voorzitter van het comité en hamert erop dat de kerstmarkt ook na de fusie in Nevele behouden blijft. “Na drie succesvolle edities zijn we een traditie geworden en die zullen we in stand houden”, zegt Filip.

De kerstmarkt in Nevele is ondertussen een vaste waarde geworden. Vorig jaar organiseerde het feestcomité Niet Versaegen de Markt voor de eerste keer zonder de collega’s van Poesele en ook dit jaar gaan Filip Vervaeke en zijn team solo. “Vorig jaar was de opkomst iets minder door het slechte weer, maar als het droog blijft verwachten we zondag zo’n duizend bezoekers”, zegt Filip. “Dit jaar zullen er twintig kraampjes staan rondom de Markt en wij nemen met het feestcomité de centrale plaats in. We zullen het plein zoveel mogelijk aankleden en we hopen dat ook de marktkramers hun best doen om alles onder te dompelen in een gezellige kerstsfeer. Er is een mooie mix van drank- en eetstandjes en kerstartikelen.”

“Er zijn een aantal nieuwkomers en onder de marktkramers zijn er twee die een actie organiseren voor de Warmste Week van Studio Brussel. Zo schenken de Vrienden van de Duvel alle opbrengst aan het Kinderkankerfonds en zo verkoopt het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze pannenkoeken voor het goede doel. Dit jaar zal er ook livemuziek zijn van Die Eisbären, een groep straatmuzikanten die tussen het volk voor de nodige ambiance zullen zorgen. Voor de kinderen staat er een viskraam en de kerstman zal ook aanwezig zijn om cadeautjes uit te delen.”

En wat na de fusie met Deinze? In Deinze organiseert dit weekend ook een kerstmarkt, zowel op zaterdag als op zondag. “De kerstmarkt in Nevele blijft, we gaan geen tradities doorbreken”, zegt Filip. “Dat geldt trouwens ook voor al onze andere activiteiten zoals de Sinksenstoet en Hapje Tapje. We nodigen natuurlijk ook de Deinzenaren uit om dit weekend een kijkje te komen nemen”, lacht Vervaeke.

Voor Marleen Vanlerberghe (CD&V) is het haar laatste grote wapenfeit als schepen van Feestelijkheden. Marleen blijft schepen in de fusiestad, maar zij krijgt de bevoegdheden Voorzitter Bijzonder Comité, Armoedebeleid, Kerkfabrieken en Personen met een beperking. Ze werd door het comité speciaal in de bloemetjes gezet. “Marleen is altijd nauw betrokken geweest bij de activiteiten van ons feestcomité, van Hapje Tapje tot de Sinksenstoet, waarin ze ook ieder jaar figureert. Ze was altijd correct en ze heeft nooit valse beloftes gedaan.” “Ik ben ontroerd, we hebben altijd een goede verstandhouding gehad en ik zal in de toekomst het feestcomité van Nevele blijven ondersteunen”, zegt Vanlerberghe. Vanaf 1 januari 2019 wordt Bruno Dhaenens (Open Deinze) schepen van Feestelijkheden, wat momenteel in Deinze al onder zijn bevoegdheden valt.

De kerstmarkt opent vanaf 16 uur en de festiviteiten duren tot 23 uur. Er zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in het centrum van Nevele. Meer info via f.vervaeke@skynet.be of 09/371.51.12.