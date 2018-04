Vernieuwde Aldi opent zaterdag 26 april 2018

Op zaterdag 28 april opent de volledig vernieuwde AIdi in de Landegemstraat in Nevele feestelijk de deuren.





De nadruk in de vernieuwde winkel ligt nog meer op verse producten. De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. Ook slaatjes, sappen en bereide gerechten krijgen extra plaats in de winkel. Ook de broodafdeling is fors uitgebreid en bevindt zich voortaan vlak bij de ingang van de winkel. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere keren per dag een uitgebreid assortiment broodjes en koeken afbakken.





(JSA)