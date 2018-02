Verbreding weg langs kanaal 09 februari 2018

Het gemeentebestuur laat de weg langsheen het Schipdonkkanaal verbreden. Het gaat om het traject tussen de brug in de Brouwerijstraat in Landegem en het viaduct van de E40-snelweg. "Nu is er nog een versmalling van het wegtracé wat tot gevaarlijke situaties kan leiden", vinden burgemeester Johan Cornelis (CD&V) en schepen van Mobiliteit Freddy Bertin (Onafhankelijk). "Het is de bedoeling dat wagens elkaar straks probleemloos kunnen kruisen." Dat het gemeentebestuur de verbindingsweg langs het kanaal tussen Nevele en Landegem als een alternatief voor de drukke verkeersas Vosselarestraat-Landegemstraat ziet, is opmerkelijk. Enkele jaren geleden stond de doortrekking van de weg langs het Schipdonkkanaal tot in Merendree nadrukkelijk op de politieke agenda, met de bedoeling om de dorpskernen van (vooral) Landegem en Merendree te ontlasten. In de Stationsstraat in Landegem zou er zelfs een knip komen. Uiteindelijk werden die opties verticaal geklasseerd, maar de verbreding ligt wel in de lijn van de toenmalige plannen.





(GRG)