Van waterlek naar ontploffingsgevaar GASLEIDING GERAAKT BIJ REPARATIE: 30TAL BEWONERS GEËVACUEERD JURGEN EECKHOUT

27 april 2018

02u48 0 Nevele Een onschuldig waterlek, meer was het niet. Totdat watermaatschappij Farys gisterochtend langskwam om het te herstellen. Nog geen vijf minuten na aankomst raakten de arbeiders een gasleiding. Een dertigtal inwoners uit de Kapellenstraat en Cardijnlaan in Hansbeke moest geëvacueerd worden. "Kunnen die arbeiders geen plan lezen?"

"Plots zie je die medewerkers van Farys wegstormen en hoor je een vies sissend geluid. Dan weet je meteen dat er iets niet pluis is." Aan het woord is Etienne, een bewoner uit de Cardijnlaan. Hij had de werkzaamheden aan het onschuldig waterlek aan zijn deur van bij het begin gevolgd. "Eerst dacht ik dat er water omhoog zou spuiten. Maar die vluchtende werkmannen riepen meteen dat ik ramen en deuren dicht moest houden, omdat er een gaslek was."





Nutsmaatschappij Eandis en de hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De politie ging op elke deur kloppen, omdat iedereen zo snel mogelijk zijn huis moest verlaten. "Die arbeiders raakten een middendrukleiding van 64 bar", legt burgemeester Johan Cornelis uit. "Er was zeker in het begin mogelijk ontploffingsgevaar. We kozen dan ook het zekere voor het onzekere en lieten iedereen uit de Kapellenstraat en het doodlopend stuk in de Cardijnlaan evacueren. Gelukkig voor ons zat de wind goed, anders moesten we ook de gewestweg ontruimen."





Opvang in gemeentezaal

Een dertigtal inwoners werd geëvacueerd. Zo'n vijftien inwoners zakten af naar de gemeentezaal in het centrum van Hansbeke. "We zijn hier heel goed opgevangen en kregen koffie. De burgemeester hield ons goed op de hoogte. Enkel wat gezelschapsspelletjes ontbreken nog", kon Etienne ermee lachen. Andere buren stelden zich toch wat kritischer op. "Ik begrijp niet dat het vandaag nog mogelijk is dat zulke incidenten gebeuren", vraagt Willem zich af. "Er zijn toch voldoende plannen voor handen waarop die leidingen te zien zijn? En toch gaat het na nog geen vijf minuten mis. Kunnen ze geen plan lezen of zijn ze vooraf onvoldoende gebriefd?"





De arbeiders van watermaatschappij Farys wisten wel degelijk dat er op die plaats een gasleiding lag. "Ze krijgen altijd plannen mee", aldus woordvoerder Bruno Pessendorfer. "Op die locatie liggen verschillende leidingen en was er niet veel plaats. Met die kleine schep van die kraan is het niet zo evident om chirurgisch te werk te gaan. Onze arbeiders zijn er niet eens hard tegen gebotst. Bijna dagelijks moeten ze een lek herstellen nadat iemand een waterleiding had geraakt. Nu is het jammer genoeg eens omgekeerd." Uiteindelijk moest een aannemer de gasleiding op twee plaatsen afklemmen en werd het tussenstuk vervangen. Rond 11.15 uur mochten de bewoners na een controle van de brandweer terugkeren naar hun huis. Ze zaten erna wel eventjes zonder water.