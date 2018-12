Tom en Femke organiseren pop-up cadeaubeurs in nieuwe shop in Hansbeke



Black Eyed Peas en Willy Sommers kennen Mister T, nu de buren nog Anthony Statius

07 december 2018

15u14 0 Nevele Van The Black Eyed Peas tot Niels Destadsbader, iedereen in showbizzland kent Mister T, maar in het dorpje Hansbeke weten sommige buren niet echt wat Tom Verscheure (37) en zijn vrouw Femke Maes (34) eigenlijk allemaal doen. “Daarom organiseren we van 14 tot 31 december een pop-up cadeaubeurs in onze nieuwe shop in de Kapellenstraat. Op z aterdag 8 december neemt cartoonist Eva Mouton de boel even over. Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen”, zeggen Tom en Femke.

Herinner je u de knalgele ‘Laat de zon in je hart’-t-shirts van Willy Sommers op Pukkelpop afgelopen zomer? En velen kennen ongetwijfeld ook de hilarische shirts van Sociaal Incapabele Michiel en Het Eiland. En onder de muziekminnende Vlamingen zijn er zeker mensen die rondlopen met een bandshirt van Arsenal. Al deze t-shirts hebben een gemeenschappelijke factor: Tom Verscheure aka Mister T uit Hansbeke. Tom is niet enkel textieldrukker, maar hij wordt ook door grote, internationale acts zoals The Scorpions, Weezer, Good Charlotte, The Offspring of The Black Eyed Peas ingehuurd om tijdens tournees de merchandise op festivals en zaalshows in goede banen te leiden. Tom net terug van een tour met de Amerikaanse punkrockband Billy Talent wanneer we hem en zijn vrouw Femke treffen in hun gloednieuwe winkel in de Kappellenstraat 29 in Hansbeke. Niet slecht voor de grafisch ontwerper, die zijn carrière in het Gentse startte als ‘Tom t-shirt’.

“Na mijn studies grafische vormgeving en reclame ben ik in 2004 in bijberoep begonnen met het verkopen van merchandise van Les Truttes”, vertelt Tom. “Dankzij mond-tot-mondreclame kreeg ik de kans om voor grotere Belgische bands te werken zoals Madensuyu, Mintzkov en Arsenal en ik stond al snel op festivals zoals de Lokerse Feesten en Crammerock. In die tijd kende iedereen mij als ‘Tom t-shirt’, maar toen Philip Bosschaerts, de zanger van Mintzkov mij eens aankondigde als Mister T, is die naam blijven plakken. Ik heb de voorbije jaren mijn netwerk kunnen uitbouwen en zo kan ik nu mee op tour om de merchandise van internationale acts te verkopen tijdens optredens. Onze sterkte is dat we zeer bereikbaar zijn. Je krijgt ons snel aan de lijn we gaan steeds op zoek naar het juiste product voor de juiste persoon.”

Met ‘ons’ bedoelt Tom zijn vrouw Femke, want ook zij schreef mee aan het succesverhaal van Mister T. “In 2010 zijn we naar Hansbeke verhuisd”, zegt Femke. “Onze eerste vestiging was in de Reibroekstraat, maar dat werd redelijk krap en aangezien we onze producten willen laten zien hebben we een gloednieuwe winkel gebouwd langs de hoofdweg tussen Nevele en Hansbeke. In onze shop vind je onze t-shirts en andere merchandise van muziekgroepen en tv-series, maar wij doen ook textieldruk voor jeugdbewegingen, bedrijven en particulieren; bijvoorbeeld voor een vrijgezellenavond. Van series zoals Het Eiland, Van vlees en vloed en Sociaal Incapabele Michiel zijn dit allemaal eigen ontwerpen. Volgend jaar mogen we ook de t-shirts ontwerpen van de animatiefilm van Urbanus, die uitkomt ter ere van zijn zeventigste verjaardag.”

“Aangezien we vaak op de baan zijn, heeft onze shop geen vaste openingsuren”, zegt Tom. “Toch willen we onze buren laten kennismaken met de winkel. Iedereen kent wel het standbeeld van de blauwe gorilla in onze voortuin, maar velen weten niet wat wij hier precies doen. We willen mensen samenbrengen en daarom organiseren we van vrijdag 14 tot maandag 31 december een pop-up cadeaubeurs. Naast onze eigen producten bieden we leuke, originele cadeautjes aan van Wyckie’s Pickle & Spice, La Femme Garniture, Hello August, Poppedori, Suzan T’Hooft, Koffie Mortier, Artemise, Moss-Moss, Histoire à toi en Eva Mouton. Op zaterdag 8 december tussen 13 en 17.30 uur komt Eva Mouton hier haar boeken en attributen voorstellen.” Meer info via www.mistert.be.