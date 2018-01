Toekomst brandweer blijft vragen oproepen 02u30 0 Nevele Er blijven vragen over de toekomst van de Hulpverleningszone Meetjesland. De zone besliste haar werking verder te zetten, ook al gaan er stemmen op om te fuseren met de zone Centrum, de zone met onder andere Gent en Deinze.

Het overgrote deel van de brandweermannen in het Meetjesland kantte zich tegen een fusie. "Voor mij blijven er toch heel wat vragen", zegt gemeenteraadslid Filip Vervaeke (Nieuw Nevele). "Betekent dit dan dat de brandweerpost Nevele door de fusie met Deinze de facto verhuist naar de zone Centrum? En is er dan ook al een onderhandelde oplossing voor de uitstap van de brandweerpost Nevele?" In de wandelgangen valt alvast te horen dat de keuze om de Hulpverleningszone Meetjesland te handhaven verre van unaniem was.





Het is vooral uitkijkenzijn naar wat de fusiegemeenten Lievegem en Deinze doen. Burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V) van Lovendegem maakt er geen geheim van dat zijn gemeente veel liever bij de zone Centrum wil blijven, fusiepartners Waarschoot en Zomergem hebben wel een eigen korps en zijn vandaag een onderdeel van de zone Meetjesland. Deinze is -in tegenstelling tot fusiepartner Nevele- ook lid van de zone Centrum en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) liet eerder blijken een fusie met de zone Meetjesland genegen te zijn. De kans is reëel dat de hogere overheid zich ermee zal bemoeien. (GRG)