Telefooncentrale staat te koop NIEUWE BESTEMMING GEZOCHT VOOR ROBUUST GEBOUW IN STATIONSSTRAAT GAËTAN REGNIERS

02u35 0 Foto Gaëtan Regniers De volledige telefooncentrale zit nu in de witte kast op het trottoir. Nevele De oude telefooncentrale van de toenmalige RTT -vandaag Proximus- zoekt een nieuwe bestemming. Het gebouw in de Stationsstraat schakelde ooit alle telefoongesprekken door in Nevele en omgeving. "Maar nu zit alle technologie uit de centrale in de witte kast op het trottoir", vertelt een oud-medewerker van Proximus.

Een robuust gebouw in de Stationsstraat -vlak bij de bibliotheek en De Klaproos- was jarenlang de draaischijf van het telefoonverkeer, lang voordat er van GSM's sprake was. Nu staat het pand van de vroegere Regie voor Telefoon en Telegraaf RTT (vandaag Proximus, nvdr) te koop als een 'site voor herontwikkeling'. Proximus heeft nog gelijkaardige centrales in Aalterbrug en in Zomergem. "In Landegem gaat het om een klassieke telefooncentrale, een pure technische installatie", zegt een oud-medewerker van Proximus die tientallen jaren bij het bedrijf heeft gewerkt en de centrale goed kent. "Alle telefoons in Nevele, maar ook een deel van Lovendegem waren letterlijk verbonden met de centrale. Twee draadjes per klant, dus je kan je voorstellen dat het over duizenden draden gaat. De kelder lag barstensvol bedrading."





Glasvezel

De centrale bestaat uit een groot gebouw met twee verdiepingen en een zolder, maar was al een hele tijd te ruim bemeten. "Jaren geleden al was er overgeschakeld op een elektronische telefooncentrale, die automatisch de telefoonverbindingen regelde. Toen al was het gebouw de helft te groot. En nu schakelt men volop over op glasvezel. Alle technologie die vroeger in het gebouw zat, zit nu in de witte kast die recent op het trottoir is geplaatst. Vroeger was er iemand in het gebouw aanwezig om te testen of je bij een nieuwe aansluiting wel een goed signaal had, maar die tijd ligt ook al lang achter ons."





Handelsruimte

De voormalige telefooncentrale heeft een eigenaardige vorm, wat een herbestemming niet evident maakt. "De eerste verdieping is erg hoog, maar binnenin is er eigenlijk niet zo erg veel ruimte. Aan de straatkant hing vroeger een lier om het materiaal binnen te hijsen, wat je nog altijd kan zien", vertelt het voormalige personeelslid. "Wat je nu met het gebouw zou kunnen doen? Ik ken een gelijkaardige centrale in Lochristi die nu winkelruimte is geworden. Het voordeel is dat het om een oerdegelijk gebouw gaat, ook al is het meer dan veertig jaar oud."





Volgens de gemeente Nevele zijn de mogelijkheden bij een herbestemming beperkt tot woon- en of handelsruimte. "Er is hier op onze dienst stedenbouw nog geen enkele vraag over binnen gekomen", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mia Pynaert (sp.a). Het pand ligt in de woonzone, dus woongelegenheid eventueel gecombineerd met handelsruimte is alleszins mogelijk." Bij Proximus zelf kregen we gisteren geen reactie op onze vragen.