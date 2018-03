Te koud voor nieuwe buitenklas 02 maart 2018

03u06 0

De gemeenteschool van Landegem heeft voortaan een buitenklas, al zal die voorlopig niet gebruikt worden wegens...te koud. "Maar er zal veel gebruik van worden gemaakt, dat weten we nu al", zegt directeur Philippe Soens. De openluchtklas is achteraan de school op een helling gebouwd, zodat het lijkt op een auditorium. "Het uitzicht over het natuurgebied van de Priesterragemeersen is een troef", denkt de directeur. "Alles is gemaakt uit natuurlijke materialen." De kinderen kijken er naar uit om straks, bij hogere temperaturen, les te volgen onder de blote hemel. (GRG)