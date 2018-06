Te hoog, te luid en ook nog veel te dicht BUURT PROTESTEERT TEGEN KOMST DRIE WINDTURBINES ANTHONY STATIUS

11 juni 2018

02u32 2 Nevele Een groep buurtbewoners protesteert onder de naam Tegenwind Landegem tegen de komst van drie windturbines langs de E40. "Wij zijn niet tegen windenergie, maar de turbines zijn veel te hoog en ze staan veel te dicht bij woongebieden. We vrezen hinder", klinkt het.

De aanvraag van de Antwerpse windparkontwikkelaar Storm voor de bouw van drie windturbines langs de E40 in Landegem, vlakbij de grens met Drongen, stuit op heel wat verzet uit de buurt. Het actiecomité Tegenwind hoopt nu zoveel mogelijk bezwaarschriften tegen de vergunningsaanvraag te verzamelen.





"Voor alle duidelijkheid, ons comité is niet tegen groene energie, wel integendeel", zegt Paul Schollier van Tegenwind Landegem. "Maar een project van deze omvang moet op een aanvaardbare afstand staan van woongebieden en bedrijven. Het gaat om drie windturbines met een masthoogte van 143 meter, een tiphoogte van 200 meter en een rotordiameter van 114 meter. Dit brengt een sterke visuele vervuiling van het landschap en de horizon met zich mee. Ook worden de slagschaduwnormen aanzienlijk overschreden. Daarnaast is er de geluidshinder, waaronder het onhoorbaar laagfrequent geluid, die een negatieve impact heeft op de gezondheid van de omwonenden. Het resulteert ook in een waardevermindering van de onroerende eigendommen. De turbines hebben een impact op alles wat binnen een straal van anderhalve kilometer ligt. Vooral de inwoners van de Westhoek, Moorstraat, Kerkstraat, Prospère Cocquytstraat, Ter Varent en Eggenbos zullen hinder ondervinden. Ten slotte zijn er ook veiligheidsrisico's. Zo staat een van de turbines vlak bij een bedrijf waarin chemische stoffen opgeslagen worden. Wat als een van de wieken afbreekt of wanneer de turbine omvalt?"





Tijd dringt

"Het openbaar onderzoekt loopt nog tot zondag 17 juni. Buurtbewoners hebben dus nog een kleine week de tijd om een bezwaarschrift in te dienen en dat is waar wij nu op hopen: massaal veel bezwaarschriften zodat de projectontwikkelaar van de provincie Oost-Vlaanderen - die beslist over de vergunningsaanvraag - een njet zou krijgen. Bezwaarschriften indienen kan in het gemeentehuis van Nevele of aan het omgevingsloket. Hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe duidelijker de boodschap wordt."





De gemeente Nevele heeft in dit dossier enkel een adviserende rol. Schepenen Gunnar Claeys (CD&V) en Freddy Bertin (onafhankelijk) spraken dit weekend duidelijke taal. "De gemeente Nevele geeft een negatief advies over de komst van deze windturbines, hopelijk wordt dit gevolgd door het provinciebestuur", klinkt het.