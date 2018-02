Tandarts Hugo Schaeck kiest voor N-VA 20 februari 2018

Hugo Schaeck (62) uit Hansbeke staat in oktober op de lijst bij N-VA. Helemaal onverwacht is de keuze van de voormalige tandarts niet. Zijn vader Guido was actief bij de Volksunie in Nevele. "Hugo is de promotor van Open Monumentendag in Nevele, ondervoorzitter van de heemkring Het Land van Nevele en voorzitter van de Vlaamse vredesbeweging VOS Renaat De Rudder Deinze/Nevele", zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen uit Deinze."Met Hugo heeft de N-VA er een cultuuricoon uit Nevele bij." Hugo Schaeck is ook actief in de tafeltennisclub in Leerne en in de schaakclub van Landegem. Voor N-VA is Hugo Schaeck na Patricia Rotsaert de tweede kandidaat uit Nevele die men lanceert. De partij staat voor de zware opgave om op de lijst voor de nieuwe fusiegemeente een aantal sterkhouders uit Nevele te vervangen. (GRG)