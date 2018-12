Studenten in de blok welkom in bibliotheek Landegem Anthony Statius

29 december 2018

Studenten die de rust en kalmte opzoeken tijdens de blok kunnen deze vakantie terecht in de foyer van de bibliotheek van Landegem.

Veel studenten halen meer motivatie uit het samen studeren of anderen geraken thuis te gemakkelijke afgeleid. Daarom stelt de gemeente opnieuw de foyer van de bibliotheek van Landegem in de Stationsstraat 20 ter beschikking en dit nog tot en met vrijdag 1 februari. Er is draadloos internet aanwezig, alsook extra stopcontacten.

De studenten zijn welkom op maandag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 18 uur; op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 20 uur en op zondag van 9 tot 12 uur. De studieruimte is gesloten op maandag 31 december, dinsdag 1 januari, woensdag 2 januari en donderdag 17 januari.

Meer info via jeugddienst@nevele.be of jeugd@deinze.be.