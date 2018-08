Straten krijgen nieuwe laag asfalt 01 augustus 2018

Heel wat straten in Nevele krijgen binnenkort een nieuwe laag asfalt. Aannemer De Vriese nv begint op woensdag 8 augustus met de werken.





De gemeente Nevele investeert deze zomer 550.000 euro in asfalteringswerken. Vanaf woensdag 8 augustus zal er worden gewerkt in Grote Heirenthoek, Hekstraat, Kleine Heirenthoek, Palestraat, Rostraat, Voordestraat, Veldestraat en Kerrebroek. "De werken omvatten het affrezen of het opbreken van de asfaltverharding, het aanbrengen van een profileerlaag van asfalt op de plaatsen waar verzakkingen en spoorvorming voorkomen en het plaatsen van een nieuwe toplaag van asfaltbeton", klinkt het bij de dienst infrastructuur. "Indien de rijweg iets hoger komt te liggen dan voorheen, worden de aansluitende opritten aangepast over een breedte van ongeveer een meter. Waar nodig komt er steenslagfundering langs de wegrand om de wegbermen te versterken. In de Grote Heirenthoek, de zijweg Rostraat en Palestraat voert de aannemer eerst enkele kleinschalige rioleringswerken uit. Meer info via www.nevele.be/wegenwerken." (ASD)