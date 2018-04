Stormloop op vernieuwde Aldi 30 april 2018

Aldi in Nevele is vernieuwd en dat ging niet onopgemerkt voorbij. De feestelijke opening lokte zaterdag een massa klanten naar de Landegemstraat.

Op 19 januari 2005 opende Aldi een vestiging in de Landegemstraat in Nevele. Twee jaar geleden werd de winkel helemaal afgebroken en in een groter, moderner formaat heropgebouwd. Vorige week werd het interieur omgebouwd volgens het nieuwe Aldi-concept. "We zijn een van de eerste filialen van België dat heringericht werd. Dankzij de inzet van onze medewerkers is de omschakeling vlot verlopen", zegt winkelmanager Nicolas De Saffel. "Alle producten werden geordend volgens het verloop van de dag", legt winkelmanager Nicolas De Saffel uit. "Zo passeer je eerst de ontbijtproducten, gevolgd door de versmarkt enzoverder. De winkel werd herschikt en hier heeft ons personeel vorige week heel wat tijd en werk in gestoken."





"Heldere verlichting, nieuw meubilair en handige winkelkarretjes verspreid over de winkel zullen het comfort van onze klanten vergroten", vult districtmanager Dimitri De Cock aan. "Verder werd de broodafdeling uitgebreid, alsook de versmarkt met groenten en fruit. Aan onze lage prijzen raken we niet. Tegen april 2019 moeten alle Aldi-winkels omgebouwd zijn. De opening van het filiaal in Deinze is gepland op 22 oktober." (ASD)