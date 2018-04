Steun voor statiegeld 24 april 2018

Nevele treedt toe tot de zogenaamde Statiegeldalliantie. Dat zijn Vlaamse en Nederlandse gemeenten en verenigingen die eisen dat er ook statiegeld zou komen op plastic flessen en blikjes. "Ook de gemeente Nevele is vragende partij", zegt schepen Mia Pynaert (sp.a). "Zo zullen we minder zwerfvuil in onze bermen vinden, en zullen de landbouwers niet meer bang moeten zijn dat hun vee metaalrestjes van blik zal inslikken. Zwerfvuil is ook in onze gemeente een grote plaag. Met het invoeren van statiegeld op blik en plastic flessen, kunnen we een grote stap zetten om het zwerfvuil te verminderen. Nu alleen nog hopen dat de hogere overheid naar ons luistert, en statiegeld binnenkort ook effectief invoert." (JSA)