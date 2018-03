Spooroverweg Hansbekedorp afgesloten 16 maart 2018

02u37 0

De spooroverweg in Hansbeke wordt op zaterdag 17 en zondag 18 maart afgesloten. In opdracht van Infrabel worden er werken uitgevoerd aan de overweg in de Nevelestraat in Hansbekedorp.





Vanaf vrijdag 16 maart om middernacht tot maandag 19 maart om 4 uur 's nachts moet er daarom in beide richtingen een omleiding worden gevolgd via de Kapellenstraat, de Zandestraat, de Kleine Heirenthoek, de Grote Heirenthoek, de Brouwerijstraat, Landegemdorp, de Stationsstraat, de Veldestraat, de Diepestraat, de Hansbekestraat en de Merendreestraat. Op 17 en 18 maart rijden er geen treinen tussen de stations van Brugge en Gent Sint-Pieters, maar er worden wel vervangbussen ingelegd. Om die busdienst mogelijk te maken wordt er in de Bekstraat in Landegem een parkeerverbod ingevoerd van zaterdagmorgen om 6 uur tot maandagmorgen om 2 uur. Meer info via Dienst Infrastructuur: 09/321.92.30 en infrastructuur@nevele.be. (ASD)